Thiago Almada porte l’Argentine en Uruguay

L’Albiceleste est seule au monde dans la zone Amérique du Sud.

Même privée de Lionel Messi, l’Argentine poursuit son cavalier seul dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en allant s’imposer sur la pelouse de l’estadio Centenario en Uruguay (0-1). Une belle revanche après la défaite de l’aller en novembre 2023. Ce court succès sur les terres des ouailles de Marcelo Bielsa porte un nom : celui de Thiago Almada. Lle Lyonnais, titularisé pour l’occasion, s’est chargé de débloquer cette rencontre en seconde période en expédiant un bijou, à l’entrée de la surface, dans la lunette de ce pauvre Sergio Rochet autour de l’heure de jeu.

À noter qu’en toute fin de rencontre, Nicolás González – celui de la Juve, pas celui de Manchester City qui est espagnol, on le rappelle – a vu rouge pour avoir confondu le crâne de Nahitan Nández avec le ballon du match au moment de dégager acrobatiquement ce dernier. Un troisième succès sur les quatre dernières rencontres disputées par l’Argentine qui permet aux champions du monde en titre de garder la tête du classement avec 28 points, six longueurs devant… l’Équateur d’Enner Valencia, qui a disposé du Venezuela (2-1) grâce à un doublé de sa star, et qui s’affirme comme le solide dauphin des Argentins devant le Brésil.

Uruguay 0-1 Argentine

But : Almada (68e) pour l’Albiceleste Rouge : González (90e+5) côté Argentine

Équateur 2-1 Venezuela

Buts : Valencia (39e, 46e) pour l’Équateur // Cádiz (90e+1) pour le Venezuela

Le Brésil encore tenu en échec par l’Uruguay, l’Argentine assure l’essentiel face au Pérou