L’Uruguay inflige la première défaite de l’Argentine depuis le Mondial, Luis Diaz voit double contre le Brésil

« Quel bonheur de voir les Argentins perdre. » Voilà ce que pas mal de Français ont dû se dire ce matin en trempant leur tartine dans leur bol de Nesquik et en découvrant les résultats de la nuit en Amérique du Sud.

On les avait quittés victorieux face au Brésil il y a un mois et les revoilà ! Les Uruguayens de Marcelo Bielsa ont cette fois défait l’Argentine. El Loco, en poste depuis mai 2023, et son équipe sont les premiers à faire tomber l’Argentine depuis son titre au Qatar. Grâce à des buts de Ronald Araujo et de Darwin Núñez, l’Uruguay se rapproche de son adversaire du soir, toujours en tête des qualifications pour le Mondial 2026.

Deux autres rencontres avaient aussi lieu cette nuit. La Colombie est venue à bout du Brésil (2-1) grâce notamment à un doublé de la tête de Luis Díaz (75e et 79e) devant son père, en tribunes. La Seleção, qui avait ouvert le score grâce à Martinelli (4e), commence timidement ses qualifications (2 victoires, 1 nul et 2 défaites) avant de recevoir l’Argentine au Maracanã la semaine prochaine. De leurs côtés, le Chili et le Paraguay, dos à dos, se sont neutralisés avec un sombre match nul (0-0).

Luis Díaz, tête et mental d’acier.

