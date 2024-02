Diego Godín reprend du service en Uruguay

Diego Godín retourne au pays pour boucler la boucle.

Retraité du monde professionnel depuis l’été dernier après une dernière pige d’un an à Vélez Sarsfield en Argentine, le défenseur revient finalement dans le game en s’engageant avec le club amateur du Centro Recreativo Porongos FC, dix-sept ans après avoir quitté son Uruguay natal. El Faraón rejoint ainsi son ami Gonzalo « Chory » Castro (passé par Majorque, la Real Sociedad et Málaga), qui vient aussi de s’engager avec ce club. Heureux, l’ancien capitaine de l’Atlético de Madrid a déclaré : « J’attends avec beaucoup d’impatience le moment où l’on pourra se retrouver et profiter ensemble ! »

La présentation au stade ne sera peut-être pas au niveau de celle d’Arturo Vidal, mais assurément remplie d’émotions.

