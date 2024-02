La présentation folle d'Arturo Vidal pour son retour à Colo-Colo

Le Roi Arthur.

De retour dans son club formateur de Colo-Colo le 23 janvier dernier, Arturo Vidal a été présenté dans la nuit de ce jeudi à vendredi aux Albos. Lui qui avait quitté son Chili en 2007 pour rejoindre le Bayer Leverkusen a été fêté dignement, comme un roi. Alors que l’Estadio Monumental David Arellano était plein à craquer, le milieu de terrain à la crête saillante est arrivé en hélicoptère sur le rond central.

🔵⚪️ Pti ☕️ 🇨🇱 Arturo Vidal est arrivé en hélicoptère 🚁 à sa présentation officielle à Colo-Colo 🇨🇱 #Chile pic.twitter.com/132ui4xFTA — BAWOAWA (@BAWOAWWA) February 2, 2024

Une arrivée en toute sobriété énergétique, mais acclamée par tous les supporters de Colo-Colo. D’autant plus qu’après l’hélicoptère, Vidal s’est offert un tour d’honneur à cheval, en portant une couronne et en se parant d’une cape. Le sourire aux lèvres et les larmes forçant leur passage, El Guerrero est bel et bien de retour chez lui.

Pero sigo siendo el REY 🎶👑 pic.twitter.com/YG5NvikY8s — Colo-Colo (@ColoColo) February 2, 2024

Random fact : le stade de Colo-Colo n’est qu’à une poignée de kilomètres de l’endroit où Arturo Vidal est né.

