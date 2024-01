Arturo Vidal de retour au Chili

Un dernier tour d’honneur et puis s’en va ?

Arturo Vidal retourne chez lui au Chili. Après un an et demi passé au Brésil (Flamengo puis Athletico Paranaense), le natif de San Joaquin s’engage à 36 ans dans son club formateur, Colo-Colo, qui l’a lancé en professionnel en 2005. Le milieu de terrain international aux 142 sélections arrive libre dans le club de Santiago.

𝐄𝐋 𝐑𝐄𝐘 𝐕𝐔𝐄𝐋𝐕𝐄 𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐀 👑 Le damos la bienvenida al futbolista más ganador en la historia de Chile, ¡a nuestro gran Arturo Erasmo Vidal Pardo! Nos volvemos a encontrar, King 🔥🤟🏼 ¡𝐘 𝐯𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐝𝐨! pic.twitter.com/3wz8Puj2Zz — Colo-Colo (@ColoColo) January 23, 2024

El Guerrero est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du Chili, avec notamment deux trophées en Copa América (2015 et 2016). En club, le milieu de terrain a connu de nombreux succès, passant par les plus grands clubs européens comme le FC Barcelone, la Juventus ou encore le Bayern Munich. Après près de 700 matchs, Vidal finit sa carrière chez lui, comme tout bon Sud-Américain.

La Vidal Local.

