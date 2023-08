Lors d'un live Twitch, Arturo Vidal dérape totalement

L’Athletico Paranaense n’a pas accueilli le plus malin d’entre tous.

Déjà connu pour ses frasques, Arturo Vidal n’arrange pas son cas. À l’occasion d’un live Twitch, le Chilien a totalement dérapé au moment d’évoquer son premier but en coupe d’Europe, le 23 septembre 2007. Le milieu de terrain avait marqué avec le Bayer Leverkusen, alors qu’il jouait contre Hanovre. Dans les buts adverses, il y avait Robert Enke, malheureusement décédé d’un suicide deux ans plus tard. « C’était mon premier but en coupe d’Europe avec le Bayer Leverkusen. Ce gardien a ensuite fait une dépression et s’est suicidé », a commenté Vidal, comme s’il voyait un lien de cause à effet entre les deux faits, et tout sourire après cette sortie de très mauvais goût. Le portier allemand a souffert de dépression avant son décès, et cela n’avait évidemment rien à voir avec le but de Vidal, mais c’était plutôt lié au décès de sa fille en 2006.

Il vaut mieux se taire, parfois.

