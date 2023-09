Futur joueur du Barça, Vitor Roque se blesse sérieusement

Souffle coupé, du Brésil jusqu’en Catalogne.

Mais comment une rencontre de l’Athletico Paranaense peut autant intéresser les supporters du FC Barcelone ? Tout simplement parce qu’il y a, dans les rangs du club de Curitiba, le futur crack annoncé des Blaugrana : Vitor Roque. À 18 ans, il a signé avec le Barça jusqu’en 2031, mais n’arrivera dans l’effectif de Xavi qu’à l’issue de la saison en raison des problèmes financiers du club. Le prodige brésilien pourrait toutefois voir sa progression freinée par une blessure survenue dans la nuit de jeudi à vendredi contre l’Internacional.

Le rugueux défenseur colombien Nicolás Hernández n’y est pas allé de main morte avec un tacle appuyé dès l’entame de match, coinçant notamment la cheville de Vitor Roque dans le sol. Sorti sur civière après seulement sept minutes de jeu, le futur Barcelonais ne souffrirait que d’une entorse selon l’entraîneur de l’Athletico Paranaense. On imagine toutefois que les dirigeants catalans sont scotchés au téléphone en attendant des nouvelles de leur recrue.

VITOR ROQUE LESIONADO! 😳😢 Ele sofreu essa chegada do Nico Hernández quando estava com a perna no chão e teve que deixar o campo de maca! Que não seja nada grave! 🙏

🚨 Athletico x Internacional é AGORA na @tntbr e na @CazeTVOficial: https://t.co/WDWfNmJOxy #BrasileirãoNaTNT pic.twitter.com/V7mRltapoI

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) September 21, 2023