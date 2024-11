Leganés : le joli geste d’Yvan Neyou pour un supporter

Geste simple et efficace.

Ce dimanche soir, Leganés reçoit le Real Madrid pour le compte de la 14e journée de Liga. Une partie à laquelle pourra assister Pepe (pseudonyme), grâce à la générosité du milieu de terrain Yvan Neyou, comme il le raconte pour le quotidien espagnol, AS. En dépression chronique depuis la perte de son emploi et sans ressources, Pepe, supporter connu à Leganés, avait en effet dû résilier son abonnement au stade de Butarque. Mis au courant de la situation, Neyou a donc pris l’initiative d’offrir deux places au monsieur et à sa fille, pour qu’ils puissent voir leur club défier les Merengues.

Dans le même élan, l’international camerounais souhaiterait désormais offrir des abonnements aux supporters dans le besoin, pour les saisons à venir.

Vu le prix des places dans le football actuel, c’est même très généreux.

