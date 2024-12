Barcelone encore piégé par Leganés

Barcelone 0-1 Leganés

But : Gonzalez (4e)

Une seule victoire sur ses six derniers matchs, pour trois défaites.

Tel est le triste bilan en Liga de Barcelone, qui s’est encore fait surprendre lors de la dix-septième journée de championnat. Cette fois, le bourreau se nomme Leganés : face aux Catalans, les Madrilènes ont su la jouer rusée en ouvrant le score par Sergio Gonzalez de la tête sur un corner frappé par Oscar Rodríguez dès la quatrième minute de jeu (après une première occasion pour Munir El Haddadi) et en résistant ensuite. Et pour mener à bien cette mission, il leur a évidemment fallu un Marko Dmitrović héroïque : c’est simple, le gardien des visiteurs a tout sorti.

Un leader plus vraiment leader

Le tir à bout portant de Robert Lewandowski ? Arrêté. La nouvelle tentative plus lointaine du Polonais ? Stoppée. Le centre de Raphinha ? Repoussé. La demi-volée de l’attaquant ? Déviée sur sa barre transversale. Le portier a également pu compter sur la maladresse de ses adversaires, qui ont parfois eu du mal à cadrer (Jules Koundé et Lamine Yamal, notamment). Impuissant et en raison de cette nouvelle défaite, le Barça laisse donc l’accès à son trône totalement libre à ses deux concurrents principaux : avec 38 points, l’équipe de Hans-Dieter Flick est à égalité avec l’Atlético de Madrid et compte une unité d’avance sur le Real…

… Mais dispose d’une rencontre de moins à disputer !

