Ademola Lookman ne jouera pas contre le Barça

Il ne l’avait pas vu venir.

Touché au genou droit (et avec atteinte de la loge articulaire latérale, s’il vous plaît), Ademola Lookman va devoir se passer d’un mois de compétition minimum. L’ailier nigérian s’est en effet blessé à l’entraînement ce mardi et est donc forfait pour le déplacement à Barcelone avec l’Atalanta, pour le compte de la dernière journée de première phase de Ligue des champions.

Ballon d’or africain 2024 et auteur de quatre buts et six passes décisives en six matchs de C1, Lookman laisse ainsi un petit vide dans la zone offensive bergamasque. Septième au classement et donc provisoirement qualifiée pour les huitièmes, l’Atalanta devra gratter un bon résultat à Montjuïc, sous peine de tomber dans le groupe des barragistes.

Un super aigle sans genou, ça vole mal.

