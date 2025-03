Robert Lewandowski tacle le niveau de la Liga et l’arbitrage espagnol

Le Pichichi fait des chichis.

Premiers du championnat avec un match en moins, les Barcelonais ont un léger avantage sur leurs rivaux madrilènes pour rafler le titre de champion. Cette bonne saison des hommes de Hansi Flick est en grande partie due à leur armada offensive, qui est la meilleure attaque du championnat avec ses 75 buts en 27 rencontres. De fait, leur buteur en série Robert Lewandowski fonce tout droit vers le trophée du Pichichi en maintenant Kylian Mbappé dans le rétroviseur à deux réalisations de moins.

Un championnat physique, en partie à cause des arbitres

Sur la chaîne Barça One, le Polonais a donné son avis sur le style de jeu du championnat espagnol. Il a avoué être déçu par le niveau technique de La Liga et surpris par la dimension physique de celle-ci : « J’espérais un championnat plus technique. […] Aujourd’hui, de nombreuses équipes jouent de manière très défensive, essayant de faire commettre des fautes et de perturber le jeu, et le style de jeu offensif a un peu disparu. Avant, beaucoup de buts étaient marqués, pas seulement par les grandes équipes, mais en général. J’ai remarqué que la Liga est devenue plus physique. »

Une des raisons avancées par l’attaquant pour expliquer ce changement est l’influence de l’arbitrage qu’il trouve explicitement mauvais : « Parfois, les arbitres nous autorisent à jouer non pas de manière brutale, mais de manière plus sale. Ces fautes d’agrippement… Si quelqu’un joue dur, c’est acceptable, mais s’il vous agrippe, vous arrête ou vous jette au sol, c’est un peu excessif à mon avis. »

Un cara a cara de Pitxitxis estrena a Barça One! ✨ No et perdis la conversa entre Robert Lewandowski i Ewa Pajor: com és ser el referent en punta del Barça? 🔗 Ja disponible a https://t.co/fF0cR751AT pic.twitter.com/vjgMrrvx8L — Barça One (@BarcaOneFCB) March 18, 2025

Pour voir du vrai foot, il peut toujours passer prendre son menu Golden chez McDo.

