Yvan Neyou harcelé après son tacle causant la blessure de Lamine Yamal

Pour rien au monde, ça devrait en arriver là.

Soirée compliquée pour le FC Barcelone, en plus de s’être incliné face à Leganés (0-1) sur sa pelouse, les Culés ont dû faire face à la blessure de leur joyau, Lamine Yamal, contraint de laisser sa place à la 75e minute. Le club a annoncé sur ses réseaux sociaux que son joueur souffre d’une entorse à la cheville droite qui pourrait l’éloigner des terrains pendant environ un mois et donc rater le choc face à l’Atlético de Madrid samedi prochain.

MEDICAL NEWS ❗️

The first team player Lamine Yamal received a blow to the right ankle during the game against CD Leganés on Sunday. Tests carried out on Monday have revealed that the player has a grade 1 injury to a ligament in the ankle. The player is expected to be out for 3… pic.twitter.com/IAFD0pWFSS

