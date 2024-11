Georges Mikautadze après Qarabağ-OL : « Je suis un joueur d’instinct »

Vous n’êtes pas contents ? Doublé.

Auteur d’un joli doublé, Georges Mikautadze aura été le grand bonhomme du succès de l’Olympique lyonnais à Qarabağ, ce jeudi en Ligue Europa. Une belle récompense pour celui qui connaît une première partie de saison mitigée depuis son retour dans son club formateur. « Je suis sur la continuité du match d’Auxerre et de la sélection. Je continue de travailler pour avoir du temps de jeu et faire de bons matchs. J’essaie de me faire plaisir sur le terrain comme j’ai toujours réussi à le faire. Avoir de nouveaux coéquipiers ça change donc il faut s’adapter au plus vite. Je pense que maintenant l’adaptation est faite à 100% », s’est-il réjoui après la rencontre devant les médias.

Le retour de la dynamique pour l’OL ?

Au-delà de sa satisfaction personnelle, l’ancien messin espérait également voir son club enchaîner, après n’avoir enregistré qu’un succès (dans le derby) au cours de ses six sorties précédentes. « On venait de vivre quelques matchs nuls et on voulait vraiment retrouver le chemin de la victoire. La première mi-temps a été difficile, mais le coach a fait des changements qui ont payé, a-t-il analysé. Je suis content qu’on ait réussi à gagner. Pour le premier but, j’aime bien faire mes appels en retrait, ça m’aide à me positionner au mieux. Le deuxième, c’est plus un but d’instinct. Je suis un joueur d’instinct, je n’ai pas trop réfléchi, j’ai juste agi. »

Cette fois, le roi est-il prêt à reprendre sa couronne ?

Nice largué, Lyon dans le Top 8 : Le classement complet de la Ligue Europa