« Injouable », « attachiant », « passionné », Lacazette sous le charme de Cherki

Duo de choc.

Il y a quelques années, les jeunes supporters de l’Olympique lyonnais pouvaient imiter la célébration d’Alexandre Lacazette et de Samuel Umtiti. Puis il y a eu celle entre l’avant-centre rhodanien et Nabil Fekir. Aujourd’hui, « le Général » a 33 ans et porte le brassard de capitaine, mais s’est trouvé un nouveau partenaire de crime avec qui fêter ses buts : Rayan Cherki, de douze ans son cadet.

« Son mental a changé »

Dans un entretien accordé au média Carré, le vétéran n’a pas caché la jolie relation que les deux joueurs formés à l’OL ont nouée : « Il est attachiant. C’est vraiment le terme que j’ai utilisé une semaine après l’avoir rencontré. Quand je suis arrivé de Londres, j’ai entendu tellement de choses à son propos qui sont en fait fausses, que c’est un gamin pourri gâté, arrogant, qu’il manque de respect, qui se prend pour je ne sais pas qui… » Lacazette préfère désormais parler d’« un grand passionné, un grand amoureux de football », dont le « mental a changé » cette saison après un été marqué par une présence dans le loft, avant de prolonger.

À la suite de ce faux départ, Cherki semble avoir lancé sa jeune carrière avec des prestations remarquées, tant individuellement que collectivement, des statistiques en hausse et, surtout, de la régularité. « Il est conscient que quand il est à son niveau, l’équipe est vachement meilleure. Je pense qu’il en a vraiment pris conscience cette saison et c’est pour ça que ça fait quelques matchs qu’il est incroyable. Quand il est comme ça, il est injouable », s’est enthousiasmé son mentor. Ce dernier avoue quand même qu’il faut parfois encore « lui crier dessus ».

C’est aussi pour ça qu’il l’aime.

