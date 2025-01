Éric Roy : « De temps en temps, j'ai envie de frapper mes joueurs »

« J’suis pas venu ici pour souffrir, ok ? »

Inconstant depuis le début de saison, Brest a bouclé la phase aller du championnat par un précieux succès contre Lyon (2-1). Avec six points d’avance sur le barragiste, les Pirates se donnent de l’air. Et confirment, six jours après leur revers à Angers (2-0), qu’on ne sait jamais sur quel pied danser avec eux. « Finaliser cette phase aller avec dix-neuf points, ça m’aurait chagriné. Vint-deux points, ça atténue ma déception, confiait Éric Roy à l’issue de la rencontre, au micro de Bein Sports. De temps en temps, j’ai envie de frapper mes joueurs. Quand je dis ça, c’est affectueux. Quand on met nos valeurs, nos ingrédients, on devient tout de suite une équipe difficile à jouer. »

« Ça fait plaisir, tout simplement, souriait le coach breton. On voulait être fort à l’intérieur du jeu, être costaud. On était en supériorité numérique au milieu de terrain, c’était notre volonté. On a fait le match qu’il fallait même si j’ai un gros regret sur ce but pris dans les arrêts de jeu de la première période. À 2-0, ça aurait été plus tranquille. »

Pour les matchs tranquilles, il faudra attendre le retour de la Ligue des champions.