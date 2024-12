Rayan Cherki : « J’ai trouvé le footballeur que j’ai envie d’être »

À l’OL, on connaissait déjà le joyau. Cette saison, on découvre l’artiste.

À 20 ans, Rayan Cherki semble enfin avoir trouvé la recette pour briller sous les projecteurs. Avant de croiser l’Eintracht Francfort en Ligue Europa jeudi soir (21h), le maestro lyonnais, sourire en coin et confidence facile, revient sur une saison où tout roule, pour lui et pour ses dribbles en conférence de presse, comme rapporté par L’Équipe.

De la joie et des dribbles

« Je n’ai pas changé grand-chose en fait, j’ai toujours aimé le foot et le travail, même si vous ne le voyez pas forcément derrière vos écrans d’ordinateur et vos téléphones, se marre-t-il. J’ai trouvé le footballeur que j’ai envie d’être, je veux donner du plaisir à mes coéquipiers et aux spectateurs. Le foot est moins regardé aujourd’hui, et moi, j’ai envie de faire revenir le foot d’avant. »

https://twitter.com/RMCsport/status/1866856830879797423

La déclaration est claire : Cherki veut régaler. Et ça tombe bien, les minutes s’accumulent, tout comme les éclairs de génie. Depuis cet été, où il est passé par le loft avant de signer sa prolongation, le gamin a appris à gérer, à encaisser, et surtout à enchaîner : « Plus je joue, mieux je me sens, c’est évident, et plus je crée des automatismes avec mes coéquipiers. J’essaye de faire de belles choses avec le ballon, d’être joyeux, d’être dribbleur, tout en restant efficace bien sûr, car ça, vous aimez bien. »

Derrière cette transformation, un taf quotidien et une approche plus chirurgicale de son rôle. « Je regarde beaucoup mes matchs, ça me permet de voir les zones où je peux me positionner, où je peux apporter à l’équipe et être le plus dangereux, continue Cherki. Le coach nous dit souvent que peu importe qui se trouve dans les positions, du moment qu’il y a un joueur sur la position, c’est bien. Donc on permute, on compense… On travaille beaucoup à l’entraînement de manière à pouvoir retranscrire tout ça en match. »

