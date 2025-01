La FFF confirme l’interdiction de recrutement de l’OL cet hiver

Les dirigeants lyonnais n’ont pas convaincu.

Ce vendredi, l’équipe dirigeante de l’OL avait rendez-vous avec la commission d’appel de la FFF, avec l’espoir de revoir les sanctions infligées par la DNCG au club rhodanien à la mi-novembre. Mais selon L’Équipe, la fédé a décidé de maintenir les sanctions en cours, dont l’interdiction de recrutement lors du mercato hivernal en cours. Malgré avoir « présenté des rentrées d’argent récentes » selon nos confrères, l’OL ne pourra donc pas recruter de manière définitive en janvier.

Rendez-vous en fin de saison

La décision prise en première instance confirmée, l’OL recroisera la DNCG en juin prochain pour l’habituel « check-up » de fin de saison. Un rendez-vous capital pour Lyon, sous la menace d’une rétrogradation administrative à titre conservatoire en Ligue 2 (qui n’était pas concernée par l’appel), qui devra prouver d’ici là que sa situation financière s’est améliorée.

Le club lyonnais devrait céder Maxence Caqueret à Côme de manière imminente. Une opération qui devrait rapporter 17 millions d’euros dans les caisses du club, en attendant d’éventuels départs supplémentaires ce mois-ci pour soulager les finances du club. En parallèle, les joies de la multipropriété devraient permettre à l’OL de quand même sécuriser l’arrivée de Thiago Almada cet hiver, dans le cadre d’un prêt.

En attendant, John Textor a maintenant six mois pour assainir les comptes du club, et convaincre une DNCG qui lui cause décidément beaucoup d’ennuis.

