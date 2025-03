Le penalty pour Le Havre contre l’OL n’aurait pas dû être accordé

Retour vers le passé récent.

La décision avait fait parler, ce dimanche, au Groupama Stadium : à la 27e minute du match entre l’OL et Le Havre (4-2), Bastien Dechepy avait montré le point de penalty, après des échanges avec la VAR, pour un contact très, très, très léger entre Ernest Nuamah et Yassine Kechta. Une opportunité saisie par Adboulaye Touré pour égaliser et une situation qui avait poussé John Textor à râler sur Instagram.

M. Dechepy aurait dû annuler sa décision initiale

Depuis le début de saison, la Direction technique de l’arbitrage prend le temps de revenir sur quelques situations litigieuses, pour les expliquer ou même parfois pour admettre une erreur. Comme sur cette faute maintenue par M. Dechepy, mais qui n’aurait pas dû être sifflée selon la DTA, qui a également diffusé les échanges entre l’arbitre et ses collègues devant la VAR sur le moment.

<iframe loading="lazy" title="J26 Lyon v Le Havre (27e)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Sf0337vOwRA?start=1&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

« Le contact entre le genou droit du défenseur et le pied gauche de l’attaquant est particulièrement léger et ne saurait justifier à lui seul une décision de penalty. La chute de l’attaquant intervient ensuite dans un second temps de façon désynchronisée et particulièrement exagérée, explique l’instance. Par conséquent, le penalty accordé n’était pas attendu dans cette situation spécifique. […] L’arbitre aurait dû annuler sa décision initiale et reprendre le jeu par une balle à terre au bénéfice du gardien de but dans la surface de réparation. »

Un exercice de pédagogie salué par Laurent Prud’homme, et toujours aussi appréciable.

