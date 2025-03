John Textor et Didier Digard en colère contre l’arbitrage après Lyon-Le Havre

Contester l’arbitrage, élue meilleure activité de l’année 2025.

En Ligue 1, l’une des rencontres a encore été ce dimanche le théâtre de contestations arbitrales. C’est encore du côté du Groupama Stadium que l’arbitrage a fait débat, alors que la suspension de Paulo Fonseca est encore dans toutes les têtes. Après la victoire de l’OL sur sa pelouse face au Havre (4-2), le propriétaire de l’OL John Textor n’a pas manqué l’occasion de critiquer les décisions de Bastien Dechepy, au sujet du penalty accordé aux Normands, menant à l’égalisation d’Abdoulaye Touré.

Dans une story Instagram, Textor s’est dit « très déçu de l’arbitre du match ». « La VAR aurait dû confirmer qu’il n’y avait pas de contact. Le joueur du Havre trébuche sur son propre pied », a-t-il expliqué ce dimanche, dans les heures qui ont suivi le succès de son OL, qui n’est plus désormais qu’à deux points du podium avec une cinquième place. Un match bien rempli, y compris pour l’arbitre de la rencontre qui ne s’est pas fait plus d’amis côté havrais.

« Je ne parle pas avec vous »

En effet, Didier Digard était lui aussi très remonté contre M. Dechepy. Outre la défaite de son équipe, toujours barragiste en attendant l’issue de Montpellier-ASSE (arrêté ce dimanche après des débordements en tribune), l’entraîneur du HAC a énuméré toutes les décisions défavorables envers son équipe, dont des fautes commises sur les premier et troisième buts lyonnais.

« Ça fait beaucoup. Je ne pense pas que ça soit un énervement énorme compte tenu de notre situation et de ce que ça engendre. Je n’ai jamais mis de l’huile sur le feu avec l’arbitrage et j’ai toujours prôné le dialogue. Sauf que quand j’ai demandé des explications à l’arbitre, sa réponse a été “Je ne parle pas avec vous”, ça me semble léger », a réagi Digard en conférence de presse.

Ce n’est donc toujours pas le pire métier du monde ?

Lyon retourne Le Havre dans un match fou