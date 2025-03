Arbitre de foot ne serait pas le pire métier du monde

Jérémy Stinat et Benoît Millot ne valident pas les résultats du dernier sondage.

Oui, vous savez, celui où l’on vous demandait de répondre à cette question d’actualité : « Arbitre de Ligue 1 est-il le pire métier du monde ? » Vous avez choisi le camp du non à 70%, ce qui veut tout de même dire que vous êtes 30% à estimer que cette profession est invivable.

La majorité avait d’ailleurs beaucoup de choses à dire, à commencer par Geronimo : « Ils sont à plus de 10k par mois, l’enfer, c’est se lever tous les matins pour aller travailler à la chaîne pour 1 500 euros/mois et faire un job abrutissant qui va te marquer physiquement et mentalement. Je veux bien avoir de l’empathie pour les arbitres, mais ça reste des privilégiés. »

Douaniers et excréments

Lessivé par un vécu semble-t-il difficile, Tartiflette-Pulsar tend lui aussi vers un avis négatif : « J’ai mis non car j’ai expérimenté arbitre de District et infirmier. Je ne sais pas encore lequel est le pire. » Ça, c’est du lourd comme combo, qui aurait toute sa place dans une liste des pires métiers du monde. On laisse volontiers l’établissement de ce top à Xavier Grave-Laide, qui a décidé de trancher. « Y a pire comme métier. Rédacteur de blague carambar. Douanier ukrainien. Douanier palestinien. Testeur de coloscopie. »

En parlant de scatophilie, on a décidé d’inclure un avis neutre, porté sur la pertinence de notre sondage. « Je refuse de voter sur des questions de merde comme ça », répond Raínho. Mais où sont les « oui » dans tout ça ? Pour être honnête, on a vachement galéré à les trouver, alors on s’est rabattus sur l’avis de La poule à Edel.

« Il y a évidemment 50 boulots plus durs, plus ingrats, plus mal payés dans la société, mais un boulot où tu risques (toi ou ta femme) de te faire défoncer même une fois sorti du taf… faut reconnaître qu’il y en a pas des masses. » On ne serait pas étonné que ce soit l’asso des arbitres pros en France qui se cache derrière ce compte au pseudo peu reluisant pour l’un des meilleurs gardiens de l’histoire du PSG.

