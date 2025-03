Luis Fernandez aurait pu entraîner l’OL

On n’était pas prêts.

Luis Fernandez est passé tout près de devenir l’entraîneur de l’Olympique lyonnais fin 2023. C’est ce qu’a révélé Marc Roger, ex-agent star du football, ce jeudi lors de l’émission RMC Mercato, avant de détailler cette anecdote : « J’avais rencontré Monsieur Textor, à Marseille. On a passé quelques heures ensemble. J’étais en train de le convaincre, et on devait se revoir le soir, après le match OM-OL. Mais malheureusement, il y a eu l’incident avec Fabio Grosso. Le match a été annulé, et Monsieur Textor est reparti directement (aux États-Unis). On n’a pas pu finaliser tout ça, alors que c’était en bonne voie. »

Fernandez a grandi dans la banlieue lyonnaise

S’il a été joueur puis entraîneur du PSG (2000 à 2003), Luis Fernandez a vécu toute son enfance dans la banlieue de Lyon, plus précisément à Vénissieux dans le quartier des Minguettes. C’est même là qu’il prend ses premières licences à l’AS Minguettes puis à l’AS Saint-Priest. Naturellement, Roger a pensé que c’était une bonne idée de le proposer au président américain de l’OL, même s’il n’avait plus connu d’expérience de coach depuis son année à la tête de la Guinée (2015-2016). Alors que le dossier avançait bien, le gamin de Tarifa (Espagne) l’a eu mauvaise quand le deal a capoté : « Luis a été très déçu, je l’ai eu à plusieurs reprises, pendant plusieurs semaines et je suis persuadé que s’il n’y a pas d’incident sur ce match-là […] ou si Lyon perd à Marseille, Luis est l’entraîneur de Lyon, assure l’ex-agent. Monsieur Textor m’a appelé, il y a eu des incidents, il m’a dit qu’il annulait sa chambre d’hôtel, qu’il rentrait sur Paris et on devait se rappeler. Mais bon… Textor, si on l’a en face, on arrive à le convaincre. J’avais cette chance-là, mais malheureusement, ça n’a pas pu se finaliser. »

Si près, si loin.