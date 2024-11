L'OL interdit de recrutement cet hiver et rétrogradé à titre conservatoire par la DNCG

Ça commence à se voir John.

La DNCG a frappé, et John Textor ne va pas être content. Lyon est interdit de recrutement cet hiver et relégué à titre conservatoire en fin de saison, a annoncé le gendarme financier du foot français ce vendredi. C’est simple, si sa situation financière ne s’améliore pas, direction la Ligue 2. Malick Fofana, Rayan Cherki et d’autres bons joueurs de l’OL vont peut-être devoir faire leurs bagages avant l’heure.

« Tout s’est très bien passé »

«Tout s’est très bien passé », avait pourtant déclaré John Textor à la sortie de l’audition cet après-midi. L’OL avait présenté une dette de plus de 500 millions d’euros. En 2023, le recrutement de l’OL avait déjà été encadré.

Heureusement que la DNCG n’a pas imposé à l’OL de titulariser Maxence Caqueret.

