Amnesty appelle la FIFA à stopper le processus d’attribution du Mondial 2034

ARRÊTEZ TOUT !

La FIFA doit se réunir en congrès dans exactement un mois, le 11 décembre, pour attribuer l’organisation des Coupes du monde 2030 et 2034. Le suspense est inexistant : la candidature commune du Maroc, du Portugal et de l’Espagne est la seule en lice pour l’édition 2030, de même que celle de l’Arabie saoudite pour la suivante. Et il n’y a pas de quoi se réjouir à la lecture du dernier rapport d’Amnesty International. Le candidat saoudien en prend logiquement pour son grade.

Salaire minimum, syndicats et liberté d’expression

L’Arabie saoudite « ne doit pas se voir octroyer le privilège d’accueillir le tournoi si elle n’est pas en mesure de démontrer comment elle respectera ses obligations en matière de droits humains », insiste l’ONG, citant « la répression du droit à la liberté d’expression, la criminalisation des relations sexuelles entre personnes du même sexe, les expulsions forcées largement attestées, l’absence de salaire minimum ou l’interdiction des syndicats ». Elle appelle ainsi l’instance internationale à revoir son calendrier : « Les risques demeurant en Arabie saoudite sont si graves que la FIFA doit interrompre le processus d’attribution du tournoi de 2034 tant que des réformes majeures ne seront pas présentées. »

Amnesty n’est pas convaincu non plus par la stratégie relative aux droits humains des fédérations concernées par l’organisation du Mondial 2030, évoquant notamment « la législation érigeant en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe et les relations extraconjugales au Maroc ». Pour l’ONG, « aucune des candidatures ne démontre de manière suffisante qu’elle satisfait aux critères relatifs aux droits humains définis par la FIFA » et « une stratégie relative aux droits humains plus crédible est nécessaire pour le tournoi de 2030 ».

Si seulement Gianni Infantino ne pensait pas qu’à l’argent…

