Amnesty International demande à la FIFA de garantir les droits humains pour les prochaines Coupes du monde

Gianni Infantino a de la lecture.

Dans un rapport publié ce jeudi 6 juin, l’ONG Amnesty International demande à la FIFA de protéger les droits humains pour les Coupes du monde 2030 et 2034. Elle souhaite que les pays organisateurs des deux compétitions prennent des « engagements contraignants », notamment en ce qui concerne le droit du travail et les discriminations.

Intitulé Un jeu dangereux : les risques liés aux éditions 2030 et 2034 de la Coupe du monde de la FIFA en matière de droits humains, le texte évalue les dangers que représentent les candidatures de l’Espagne, le Portugal, le Maroc et – merci Gianni Infantino – le Paraguay, l’Uruguay et l’Argentine pour 2030, ainsi que l’Arabie saoudite pour 2034. « Comme nous l’avons vu par le passé, la Coupe du monde peut être synonyme de dignité ou d’exploitation, d’inclusion ou de discrimination, de liberté ou de répression, ce qui fait de l’attribution des droits d’accueil pour les tournois 2030 et 2034 par la FIFA l’une des décisions les plus lourdes de conséquences qu’une organisation sportive ait jamais prise », développe le rapport.

Avant de poursuivre : « Avant d’attribuer l’organisation d’un quelconque tournoi, la FIFA doit passer des accords contraignants en matière de droits humains qui protègent pleinement les travailleuses et travailleurs, les populations locales, les joueurs et les fans, y compris contre les atteintes et la discrimination visant des minorités raciales ou religieuses, les femmes ainsi que lesbiennes, gays et personnes bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI). » Les risques de pénuries de logements pendant les compétitions, de recours excessif à la police et à des outils de surveillance technologique sont également pointés du doigt.

Avec son hashtag préféré « FootballUnitesTheWorld », Gianni Infantino pourrait prendre le temps de réagir.

