On a cherché un numéro 9 pour le PSG de Luis Enrique

« Cet attaquant, d’où je le sors ? » Passablement agacé par le manque d’efficacité un nouvelle fois criant de son PSG face à l’Atlético de Madrid ce mercredi soir, Luis Enrique a reconnu en conférence de presse qu’il n’avait guère de solutions à la pointe de son attaque. On en a donc cherché pour lui.

→ Viktor Gyökeres

C’est le dossier qui est sur toutes les lèvres (et au sommet de la pile de tous les directeurs sportifs à travers l’Europe). Complètement en feu avec 23 buts en 17 matchs cette saison, le Suédois du Sporting CP est promis à un énorme transfert vers un grand d’Europe dans les mois qui viennent. Le PSG est bien sûr dans le coup, mais fera face à une forte concurrence. À moins que le profil ne corresponde plus vraiment à la nouvelle politique monétaire du club ? Wait and see.

→ Jonathan David

Le club de la capitale version QSI a commencé à le comprendre ces dernières saisons après de longues années à regarder presque exclusivement vers le sud au moment de faire ses emplettes : il est aussi possible de réaliser de belles affaires dans l’Hexagone. Y compris dans son extrémité nord. Lancé dans sa cinquième saison avec Lille, Jonathan David continue d’affoler les compteurs, y compris sur la scène européenne. Et si l’heure du départ promis chaque été avait enfin sonné pour le Canadien ? Pratique pour le PSG s’il doit recroiser la route de l’Atlético : le bonhomme connaît la recette pour claquer des doublés à Jan Oblak, lui.

→ Victor Osimhen

Encore un ancien de Ligue 1 qui a laissé une trace indélébile dans le Nord, avant de partir s’imposer comme l’un des meilleurs finisseurs de la planète à Naples. Le moment est venu de mettre fin à cette mauvaise plaisanterie qui a vu le Nigérian s’exiler à Galatasaray en toute fin de mercato après une embrouille avec son club. Six buts et quatre passes décisives en huit matchs : la Turquie, c’est clairement trop facile pour lui. Déjà sur sa piste lors du dernier mercato après avoir espéré capturer son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, Paris serait bien inspiré de tirer profit de la situation.

→ Karim Benzema

Qui ne rêve pas de revoir Karim Benzema fouler les pelouses de Ligue 1 chaque week-end ? Peu probable que les finances de l’OL ne lui permettent de réussir un tel coup de force, alors pourquoi pas le PSG ? Pas toujours totalement épanoui en Arabie saoudite, le Ballon d’or 2022 en profiterait pour retrouver la Ligue des champions et distiller un peu d’expérience au sein de cet effectif rouge et bleu rajeuni à l’extrême. Et s’il pouvait laisser ne serait-ce qu’un petit morceau de la culture de la gagne madrilène en repartant, personne ne trouverait rien à redire au pied de la tour Eiffel.

→ Ludovic Ajorque

À défaut de pouvoir s’en inspirer pour le reproduire à sa façon, parfois aller ailleurs piquer ce qui fonctionne bien reste la méthode la plus efficace. S’il n’affiche pas les stats d’un Lionel Messi 2012 face au but, Ludovic Ajorque fait un bien fou à l’attaque brestoise depuis son arrivée. Sens du duel, jeu en déviation pour les copains, présence dans la surface pour arrêter de centrer dans le vide : autant d’éléments qui seraient bienvenus porte d’Auteuil. Reste à savoir si les dirigeants parisiens sauront trouver les arguments pour le convaincre de voir s’envoler ses chances de remporter la Ligue des champions cette saison en quittant le Finistère.

→ Samu Omorodion

Autre option pour le PSG : renforcer encore un peu plus sa connexion avec l’Espagne, pays qui règne sur le football international ces dernières années. Et si après Jesé, Marco Asensio ou Pablo Sarabia, c’était finalement Samu Omorodion qui relevait le niveau des attaquants ibères dans la capitale ? Recruté par Porto cet été, l’ancien Colchonero (tiens, tiens) fait partie des meilleurs gâchettes du continent. Attention toutefois à ce qu’il ne suive pas le mauvais exemple en se mettant à briller uniquement avec la Roja.

→ Kylian Mbappé

Ah en fait non, ce n’est pas une bonne idée selon Thierry Henry.

→ Hugo Ekitike

Pas mal ce jeune attaquant révélé en Ligue 1 et parti tout casser en Allemagne. Et si on claquait 95 millions d’euros sur sa pomme ?

→ Pedro Miguel Pauleta

Certainement l’attaquant le plus acclamé par le Parc des Princes mercredi soir. Venu dire quelques mots avant la partie, l’Aigle des Açores a pu une énième fois constater sa cote de popularité indéfectible dans son jardin. Ne comptez pas sur lui pour enchaîner les courses du haut de ses 51 ans, mais pour attendre patiemment les caviars et faire parler son sens du but, cela ne devrait pas poser problème. De là à retourner chercher le sommet du classement des buteurs du club ?

→ Gonçalo Ramos

Et si en réalité, la solution à cette énigme se trouvait déjà dans l’effectif parisien ? Bientôt trois mois après sa blessure à la cheville au Havre, c’est peu dire que Gonçalo Ramos est attendu de pied ferme. Après une saison d’adaptation, entre coups d’éclat, promesses et impossible continuité tactique aux côtés de Kylian Mbappé, l’ancien Benfiquiste peut-il être ce 9 que tout Paris attend depuis le départ d’Edinson Cavani ? Tous les yeux sont désormais rivés sur lui. Au moins jusqu’au prochain mercato.

Willian Pacho autorisé par le PSG à rejoindre sa sélection