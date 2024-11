Pourquoi plusieurs matchs de Ligue 1 et Ligue 2 ont été interrompus par des jets de balles de tennis

Week-end de contestation sur les pelouses de l’Hexagone.

Plusieurs rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 ont été interrompues quelques minutes ce week-end, après que les supporters ont jeté des balles de tennis sur la pelouse. La fronde était menée par l’association nationale des supporters. Cette scène a notamment été aperçue à Bollaert lors de Lens-Nantes, puis Raymond Kopa pour Angers-PSG ce samedi, 24h après avoir vu le stade Bauer inaugurer la protestation. Dans les deux cas, cela s’est accompagné du déploiement de banderoles à l’encontre de la LFP et des diffuseurs. « LFP, diffuseurs : voilà de quoi vous occuper pour vos prochaines idées à deux balles », a-t-on notamment pu lire du côté d’Angers. Les supporters reprochent ainsi à la Ligue plusieurs de ses décisions, et notamment sa gestion du dossier des droits TV, dans lequel Bein Sports est particulièrement visé depuis le début de la saison pour avoir imposé le décalage du multiplex de Ligue 2 au vendredi soir. Jeter ces petites balles jaunes est devenu une action de contestation régulière dans les stades d’Europe au fil des années, comme en Allemagne ou en Angleterre.

