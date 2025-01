Lorient et Metz s'endorment mutuellement

Lorient 0-0 Metz

L’esprit du catenaccio n’est pas mort.

Dos à dos en Lorraine en septembre (1-1), Lorient et Metz ont à nouveau partagé les points ce samedi en Bretagne (0-0). Les deux prétendants à la montée ont cruellement manqué de mordant offensivement : un seul tir et unique tir a été cadré en 90 minutes. Eli Junior Kroupi aurait pu libérer le public breton avec un peu plus de précision (16e, 47e). En face, Matthieu Udol a donné des sueurs froides au Moustoir en plaçant une volée qui a flirté avec le poteau (34e). Et c’est à peu près tout. Lorient reste leader du championnat, mais le grand gagnant du week-end est le Paris FC, deuxième avec le même nombre de points. Les quatre premiers du classement se tiennent en trois points, et les Merlus auront encore fort à faire le week-end prochain avec un déplacement à Dunkerque.

Le PFC se lèche déjà les babines.