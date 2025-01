Leader, Lorient surpris par Laval

Laval 2-0 Lorient

Buts : Kouassi (67e) et Tchokounté (86e) pour les Tango

La Ligue 2 est passionnante.

En effet, le top 5 de ce championnat tient en… trois points, ce samedi. Alors que Dunkerque a montré son ambition et Metz sa solidité, le Paris FC a perdu contre le dernier, tandis qu’Annecy a confirmé. Dès lors, qu’allait réserver Lorient ? Réponse : les Merlus, toujours leaders, ont perdu à Laval (0-2). Toujours en lice en Coupe de France, le sixième du classement est invaincu depuis fin octobre. Les Bretons, eux, n’ont plus gagné à l’extérieur depuis début octobre.

Expérience

Dans le duel des équipes orange, les Merlus sont tombés sur un stade Francis-Le Basser chauffé à fond. Sur une pelouse à la limite du praticable et après avoir souffert en début de match, Laval a montré du caractère en seconde période avec un but de Christ-Owen Kouassi sur coup franc puis une contre-attaque finale de l’inarrêtable Malick Tchokounté (sa septième réalisation de la saison). C’est que l’équipe lavalloise contient des sacrés briscards, et ça lui réussit : Jimmy Roye, Mamadou Samassa, Malick Tchokounté, Anthony Gonçalves…

Il fait bon être lavallois, en ce moment.

