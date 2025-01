Le Paris FC battu par le dernier, Caen dominé par Clermont

Drôle de spectacle, lors de la dix-septième journée de Ligue 2 : alors qu’il pouvait prendre la tête du classement, le Paris FC a été renversé à domicile par Martigues, la lanterne rouge. Pendant ce temps, les deux clubs corses ont perdu après avoir mené et Clermont est allé enfoncer Caen sur son propre terrain. Et ce n’est pas tout...

Et le premier but 2025 en Ligue 2 est pour…

… Yohan Demoncy ! Servi par Kapit Djoco dès la deuxième minute, l’ancien du Paris Saint-Germain a vu Abou Kanté égaliser très rapidement en faveur d’Ajaccio (avant-dernier) puis Trévis Dago planter sur la fin pour filer les trois points à Annecy (quatrième). Corses toujours, Bastia (neuvième) a également concédé la défaite à Grenoble (onzième) : mené à la suite du face-à-face d’Alan Kerouedan remporté devant Johny Placide (passe décisive de Meïssa Ba), le Sporting a su réagir grâce à l’inévitable Amine Boutrah sur un exploit personnel juste avant la mi-temps et a profité d’une accumulation de boulettes adverses (dont un contre-son-camp signé Mamadou Diarra) pour croire au succès… sauf que les locaux ont tout renversé sur le gong, Eddy Sylvestre et Jessy Benet sur penalty rattrapant les erreurs de leurs partenaires. De son côté, Troyes (douzième) s’est montré réaliste pour prendre le meilleur sur Amiens (huitième) : toujours aussi en forme, Cyriaque Irié a vite mis son équipe devant avant que Rafiki Saïd ne fasse le break dans le temps additionnel de la première période et que Renaud Ripart n’enfonce le clou à la 50e.

Le Paris FC complètement renversé

Autre surprise, le Paris FC (dauphin qui aurait pu devenir nouveau leader provisoire de cette dix-septième journée, avec un match disputé en plus que les Merlus) ne s’en est pas sorti contre Martigues (lanterne rouge) : Jean-Philippe Krasso (avec sa carrière de fou) avait pourtant lancé les hostilités, mais Romain Montiel et Karim Tlili ont calmé le deuxième au classement. De son côté, le Red Star (treizième) a battu Rodez (quatorzième) plutôt sereinement avec un but inscrit dans chaque acte : Hacène Benali dans le premier à l’affût d’une barre transversale touchée par Aliou Badji, et… le même Badji, dans le second. Enfin, les deux grandes déceptions de la première partie de saison ont encore offert un spectacle pas franchement grandiose : Caen (seizième) a perdu face à Clermont (quinzième) sur la plus courte des marges (Yadaly Diaby, 89e), confirmant son statut de club luttant pour le maintien.

Aucun score vierge, c’est à noter !

Paris FC 1-2 Martigues

Buts : Krasso (13e) pour le Paris FC // Montiel (47e) et Tlili (85e) pour Martigues

Grenoble 3-2 Bastia

Buts : Kérouédan (8e), Sylvestre (82e) et Benet (90e+4, SP) pour Grenoble // Boutrah (43e) et Diarra CSC (72e) pour Bastia

Ajaccio 1-2 Annecy

Buts : Kanté (10e) pour Ajaccio // Demoncy (2e) et Dago (89e) pour Annecy

Rodez 0-2 Red Star

Buts : Benali (37e) et Badji (47e)

Amiens 0-3 Troyes

Buts : Irié (7e), Saïd (45e+2) et Ripart (50e)

Caen 0-1 Clermont

But : Diaby (89e)

