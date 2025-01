Dunkerque rate la première place, Pau résiste à Metz

De la frustration, et des grands gardiens.

Ayant l’occasion de prendre provisoirement la première place de Ligue 2 devant Lorient, qui joue ce samedi soir à Laval, Dunkerque a loupé le coche sur la pelouse de Guingamp. Tenus en échec (1-1) sous une forte pluie à Roudourou, les joueurs de Luis Castro ont ainsi buté sur un bon Enzo Basilio dans le but breton. Alors qu’ils avaient ouvert le score sur un centre de Yacine Bammou repris en plein cœur de la surface par Enzo Bardelli avant l’heure de jeu, ils ont été rejoints à peine trois minutes plus tard sur un petit numéro en solo de Rayan Ghrieb, qui a trompé la vigilance de la défense nordiste après un coup franc joué rapidement par Kalidou Sidibé. Avec ce point, Dunkerque est deuxième avec 32 points à une longueur de Lorient et ne pas profite pas pleinement de la défaite du Paris FC. De son côté, Guingamp est sixième avec 26 unités.

Festival de parades à Metz

Avec 29 points en début d’après-midi, Metz ne pouvait pas prétendre à la place de leader. Mais s’il pouvait espérer un joli rapproché en haut du classement, il n’en sera rien : forcés de partager les points face à Pau (0-0), les Messins ont manqué d’efficacité dans une rencontre marquée par des gardiens en très grande forme. Pape Sy (à deux reprises pour les Lorrains, notamment) et surtout Bingourou Kamara (homme du match, auteur de plusieurs exploits pour les Palois) ont tout fait pour garder un score nul et vierge, à l’issue des 90 minutes. Metz pourra toutefois regretter le manque d’efficacité de ses joueurs offensifs, qui ont multiplié les situations et frappé à vingt reprises sans jamais parvenir à finir les coups. À l’image de Cheikh Sabaly, incapable d’ouvrir son pied dans le temps additionnel. Metz remonte à la quatrième place avec 30 points, quand Pau est huitième avec 23 unités.

Un 0-0 comme on les aime vraiment.

Guingamp 1-1 Dunkerque

Buts : Ghrieb (59e) pour l’EAG // Bardeli (56e) pour l’USLD

Metz 0-0 Pau

