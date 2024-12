La colère froide de Bryan Bergougnoux après l'annulation de Tours-Lorient

La chance d’une vie.

Alors que la rencontre pour le compte des 32es de Coupe de France entre Tours et Lorient devait avoir lieu ce week-end, le club, le préfet et le maire de la ville en ont décidé autrement, jugeant que la sécurité pour l’accueil du public n’était pas au rendez-vous.

Un entraîneur et des supporters mécontents

Cette décision a éveillé la colère des supporters qualifiant le club de « bons à rien ». « La honte, explique ça à ton gamin de 7 ans qui n’attendait que son match toute la semaine + les supporters lorientais qui sont déjà sur place ou sur la route ! », déclare un autre supporter selon des propos relayés par Le Figaro.

Une déception partagée par Bryan Bergougnoux, l’entraîneur de l’équipe fanion, qui a souligné l’investissement de ses joueurs. « Je pense beaucoup à mes joueurs qui font des sacrifices énormes depuis le début de saison et qui travaillent dans des conditions qui vont être mises en lumière rapidement », déclare l’ancien joueur de l’OL et du TFC au micro de RMC, avant d’évoquer le bien qu’aurait pu apporter cette rencontre. « Aujourd’hui, on était heureux de bénéficier de la dotation de huit ballons par la Fédération française de football parce qu’on joue avec des ballons dégonflés depuis des semaines. À un moment donné, il faudra que les responsables donnent des réponses. J’ai vu un joueur en pleurs et je suis très en colère. »

