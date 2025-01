Les joueurs de Dives-Cabourg dégoûtés de tomber sur l’AS Cannes en Coupe de France

La pêche au gros a été infructueuse.

À l’annonce de leur adversaire pour les 8es de finale de Coupe de France, les joueurs du Sport Union Dives-Cabourg s’attendaient certainement à exploser de joie en piochant le PSG ou une autre écurie de Ligue 1. Ce jeudi, la réaction des pensionnaires de National 3, regroupés dans leur club-house, est quand même devenue virale.

Et pour cause, le Petit Poucet de la compétition (avec Bourgoin-Jallieu) est tombé contre l’AS Cannes, qui évolue en National 2, juste un niveau au-dessus des Normands. Grosse déception dans la salle, on vous laisse apprécier la clim.

La réaction des joueurs de Dives-Cabourg (N3) quand ils ont appris qu'ils ont tiré l'AS Cannes (N2) en huitièmes de finale de la Coupe de France. 🤣 pic.twitter.com/IArGaAFR37 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 16, 2025

Cerise sur le gâteau, Dives-Cabourg ne jouera même pas chez lui et ira se déplacer au stade Coubertin de Cannes, à l’autre bout de la France. Pour encourager leurs protégés début février, les supporters du Sport Union devront manger environ 11 heures de bus (sans les pauses) pour traverser le pays et rallier la Côte d’Azur.

C’est aussi ça, les joies de la Coupe de France.

