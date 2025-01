Baisse du budget des Sports : la FFF et le CNOSF protestent

Un pays de sport, vraiment ?

Par deux communiqués publiés ce jeudi, la Fédération française de football (FFF) et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ont déploré la baisse des dépenses sportives dans le projet de loi de finances 2025, actuellement en examen au Sénat. Ces prises de parole font suite à un nouvel amendement déposé jeudi, qui réduit de 34M€ supplémentaires le budget consacré aux Sports.

Communiqué de la FFF au sujet de l’examen du projet de loi de finances pour 2025 en cours au Sénat https://t.co/2CR1Apgz8L — FFF (@FFF) January 16, 2025

Dans son communiqué, la FFF exprime son inquiétude : « À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2025 au Sénat, un amendement propose une diminution supplémentaire des crédits de la mission sport, jeunesse et vie associative à hauteur de 123 millions d’euros. Cette baisse supplémentaire porterait à près de 400 millions la diminution des crédits de la mission sport, a déclaré l’instance avant de conclure. « La Fédération Française de Football souhaite appeler l’attention des parlementaires sur l’enjeu de ce débat et sur la nécessité d’être à la hauteur des espoirs et de l’engouement suscité dans notre pays par les JOP. Le maintien des moyens d’intervention de l’État dans le sport est un enjeu majeur pour la cohésion sociale de notre société. »

Déprimant.

