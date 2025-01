Un champion du monde 2018 débarque au Red Star

Un homme de l’ombre dans le 93.

Le Red Star a annoncé la nomination de Grégory Dupont au poste de directeur du football du club, ce mardi. Cet homme au nom de monsieur tout le monde n’est pas n’importe qui dans le foot hexagonal : il est une référence dans le milieu des préparateurs sportifs. Comme en témoigne son joli CV : un titre de champion du monde 2018 avec l’équipe de France, où il faisait partie du staff de Didier Deschamps, et aussi un passage au Real Madrid aux côtés de Zinédine Zidane, entre autres expériences.

Un cap à passer loin des ports bretons

Il avait mené un audit en novembre dernier au Stade rennais pendant quinze jours, avant d’être cité pour intégrer le potentiel staff de Habib Beye à Nantes, où Antoine Kombouaré est finalement resté en poste. « J’ai eu des propositions de clubs de Ligue 1, mais comme préparateur physique, explique-t-il dans des propos rapportés par Le Parisien. Mais j’étais arrivé à un moment de ma carrière où c’était le bon moment pour passer un cap et voir autre chose. Après mes deux expériences comme préparateur physique en équipe de France et au Real Madrid, c’est difficile d’aller au-dessus. »

Patrice Haddad, le président du club, s’explique et éclaircit son rôle tout en affichant des ambitions sur le long terme : « Peu de personnes chez nous ont cette expérience du haut niveau. On est donc allé chercher quelqu’un qui va nous faire gagner du temps. Il sera dans l’analyse, l’accompagnement du staff qui est demandeur et la mise en place du centre de formation qu’on veut faire partir très fort. Notre centre doit devenir le trésor de guerre du Red Star pour les dix prochaines années. »

Il y a encore du boulot pour devenir le Dupont le plus célèbre de l’Hexagone.

