Le Paris FC pourrait changer de stade dès la saison prochaine

Deuxième de Ligue 2, le Paris FC mène son bonhomme de chemin dans l’antichambre de l’élite du foot français, en espérant enfin y accéder en fin d’exercice. En coulisses en tout cas, on prépare déjà le terrain pour la saison prochaine. En effet, le Paris FC aurait déjà bien avancé sur le dossier de sa future résidence. Le club détenu par la famille Arnault est en négociations avancées avec le club de rugby du Stade français pour une cohabitation dès la saison prochaine au stade Jean-Bouin (19 900 places), rapporte L’Équipe.

Un accord aurait même déjà été trouvé entre les deux clubs sportifs et la Ville de Paris sur le montant du loyer. Celui-ci devrait être plus élevé qu’auparavant, étant donné le changement de pelouse qui devrait avoir lieu (du synthétique à la pelouse naturelle). En prenant en compte le scénario où le PFC monte en Ligue 1, une réunion avec la préfecture a déjà eu lieu entre les deux futurs colocs et le PSG, dont le stade avoisine Jean-Bouin, afin de faire cohabiter tout le monde en sécurité.

Vers un derby parisien unique au monde ?

Dans un monde parfait où le PFC déménage à Jean-Bouin et monte en Ligue 1, notre cher championnat pourrait s’acquitter d’une affiche unique. Celui de deux clubs d’une même ville, aux enceintes quasi collées, collant parfaitement à l’image que l’on se fait du derby. Et qui correspond à ce qui se fait déjà à l’étranger, avec entre autres le derby de la Mersey en Angleterre avec l’affiche Liverpool-Everton (qui connaît d’ailleurs ses derniers instants), dont les deux stades sont situés à moins d’1,5 kilomètre.

