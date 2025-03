Le Paris FC bat Lorient et devient coleader de Ligue 2

Paris FC 3-2 Lorient

Buts : Cafaro (12e) et Krasso (35e et 38e) pour le PFC // Soumano (25e, SP) et Junior Kroupi (71e) pour les Merlus

Paris peut y croire.

Pour la réception de Lorient à Charléty ce samedi, synonyme de bataille finale pour la montée en Ligue 1 et le titre en Ligue 2, le Paris FC a fait la différence en s’accrochant (3-2).

Mathieu Cafaro a mis Paris devant en déviant de la tête, et avec le bon dosage, le centre de Nouha Dicko (12e), et malgré l’égalisation quasi instantanée de Sambou Soumano sur penalty (25e), Jean-Philippe Krasso a tenu à faire le break peu avant la pause. D’abord en concluant un excellent contre (35e), puis en renard, au moment de reprendre la frappe de Dicko sur le poteau (38e), consécutive à une interception de Maxime Lopez devant Yvon Mvogo, le gardien lorientais.

La frayeur parisienne est tout de même venue de la réduction du score d’Eli Junior Kroupi, encore sur penalty (71e). La dernière frappe de Pablo Pagis sur le poteau (90e+2) a amené un dernier soupçon d’adrénaline, mais le Paris FC termine bien cette 26e journée en coleader.

Lorient calme le Paris FC et prend les commandes de la Ligue 2