Le Paris FC corrige Lorient et se relance

Paris FC 2-0 FC Lorient

Buts : Kebbal (25e), Krasso (30e) pour le PFC

Quand deux promus de Ligue 2 se rencontrent, c’est forcément un vendredi soir.

Face à Lorient, pire défense de Ligue 1 (16 buts encaissés), le Paris FC s’est parfaitement relancé sur sa pelouse après deux matchs sans gagner. Les Parisiens se sont montrés très entreprenants dès le coup d’envoi, Jean-Philippe Krasso (titularisé en pointe à la place de Willem Geubbels) trompant Mvogo dès la troisième minute… avant de voir son but annulé par la VAR pour un panard hors-jeu. De quoi sonner les Merlus qui ne parviennent à tirer qu’une fois dans le premier acte. Insuffisant face au pressing offensif parisien, finalement récompensé par un tir croisé d’Ilan Kebbal qui fait mouche (1-0, 25e), avant que Krasso ne prenne sa revanche en faisant le break cinq minutes plus tard (2-0, 30e).

Deuxième but en deux matchs, l’ancien Stéphanois est en forme, à l’image de son équipe qui a concrétisé 100% de ses occasions franches avant le retour au vestiaire. Cependant, Krasso se frite une deuxième fois avec la VAR qui lui refuse un penalty après un duel avec Faye et manque de s’offrir un doublé quelques minutes plus tard, la frappe qui conclut son une-deux avec Maxime Lopez fuyant le poteau lorientais. Tant pis pour lui, il est finalement remplacé par Jonathan Ikoné, tandis que Geubbels prend sa place en pointe.

L’ancien Lyonnais manque lui aussi d’aggraver la marque à dix minutes du terme. Un raté à l’image de la copie brouillonne rendue par les deux équipes en seconde période : huit tirs, aucun cadrés. Comme un rappel qu’on assistait bel et bien à un match du ventre mou. Quoique : après son troisième succès de l’année, le PFC est provisoirement huitième.

Mais pour l’instant, Red Bull ne donne guère plus que des ailettes.

