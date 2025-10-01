- C1
- J2
- FC Barcelone-PSG (1-2)
Les notes de Barça-PSG
Pour cette affiche de gala contre le FC Barcelone, Luis Enrique a dû bricoler. Pourtant, son édifice est visiblement plus solide que le Camp Nou.
Paris Saint-Germain
Lucas Chevalier
On espère que Lucas a déjà pensé à un plan épargne retraite, vu comment les autres ont dû assurer ses arrières.
Achraf Hakimi
Sauveur décisif, passeur décisif : un arrière box-to-box.
Illia Zabarnyi
Il a assuré de I à Z. Mais ne parlons pas tout ce qu’il a raté de A à H.
Willian Pacho
Un mec si fiable, que la mairie de Barcelone est à deux doigts de lui demander de finir le Camp Nou.
Nuno Mendes
Comme à chaque fois qu’il vient dans ce stade, le roi a sonné la charge : « Monjuïc ! Saint Denis ! »
Warren Zaïre-Emery
Il a remplacé João Neves au pied levé, mais du gauche.
Vitinha
Luis Enrique ne pouvant pas monter en tribune, il a poussé son adjoint sur le terrain. Et il joue pas mal sans AirPods.
Fabián Ruiz
L’adducteur qui siffle ? Ah bah merci Deschamps, hein ! Et si Carglass répare, Gonçalo Ramos (72e) remplace, avec le balai d’essuie-glace offert.
Ibrahim Mbaye
Nathalie Baye s’est révélée dans Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godard en 1981 ; Ibrahim Mbaye s’est révélé dans Sauve qui peut (le match) de Fred Godard en 2025. Suppléé par Lucas Hernandez (65e) pour les cascades.
Senny Mayulu
« Flash info : Marcus Thuram est remplacé par Senny Mayulu dans le groupe de l’équipe de France. » Relayé par Kang-in Lee (80e), suggéré à Deschamps par Brigitte Macron.
Bradley Barcola
Demain, dans So Foot, vous pourrez lire que ce qu’Eden Hazard a préféré dans ce match, c’est le dribble de Barcola devant Gerard Martin avant d’expédier son ballon sur la piste d’athlé. Remplacé par Quentin Ndjantou (80e), encore un peu trop Ndjentil.
FC Barcelone
Frenkie de Jong
Du Nigel tout craché.
Pau Cubarsí
Pedri
Il a montré qu’il aurait mérité bien de finir 10e au Ballon d’or.
Lamine Yamal
Pratique pour les compilateurs YouTube, ses bonnes actions tiennent en 30 secondes. 30 belles secondes, mais quand même.
Par Mathieu Rollinger