Les notes de Barça-PSG

Par Mathieu Rollinger

Pour cette affiche de gala contre le FC Barcelone, Luis Enrique a dû bricoler. Pourtant, son édifice est visiblement plus solide que le Camp Nou.

Les notes de Barça-PSG

Paris Saint-Germain

Lucas Chevalier

On espère que Lucas a déjà pensé à un plan épargne retraite, vu comment les autres ont dû assurer ses arrières.

Note de la rédaction 3.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Achraf Hakimi

Sauveur décisif, passeur décisif : un arrière box-to-box.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Illia Zabarnyi

Il a assuré de I à Z. Mais ne parlons pas tout ce qu’il a raté de A à H.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Willian Pacho

Un mec si fiable, que la mairie de Barcelone est à deux doigts de lui demander de finir le Camp Nou.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Nuno Mendes

Comme à chaque fois qu’il vient dans ce stade, le roi a sonné la charge : « Monjuïc ! Saint Denis ! »

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Warren Zaïre-Emery

Il a remplacé João Neves au pied levé, mais du gauche.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Vitinha

Luis Enrique ne pouvant pas monter en tribune, il a poussé son adjoint sur le terrain. Et il joue pas mal sans AirPods.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Fabián Ruiz

L’adducteur qui siffle ? Ah bah merci Deschamps, hein ! Et si Carglass répare, Gonçalo Ramos (72e) remplace, avec le balai d’essuie-glace offert.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ibrahim Mbaye

Nathalie Baye s’est révélée dans Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godard en 1981 ; Ibrahim Mbaye s’est révélé dans Sauve qui peut (le match) de Fred Godard en 2025. Suppléé par Lucas Hernandez (65e) pour les cascades.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Senny Mayulu

« Flash info : Marcus Thuram est remplacé par Senny Mayulu dans le groupe de l’équipe de France. » Relayé par Kang-in Lee (80e), suggéré à Deschamps par Brigitte Macron.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Bradley Barcola

Demain, dans So Foot, vous pourrez lire que ce qu’Eden Hazard a préféré dans ce match, c’est le dribble de Barcola devant Gerard Martin avant d’expédier son ballon sur la piste d’athlé. Remplacé par Quentin Ndjantou (80e), encore un peu trop Ndjentil.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

FC Barcelone

Frenkie de Jong

Du Nigel tout craché.

Note de la rédaction 4.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Pedri

Il a montré qu’il aurait mérité bien de finir 10e au Ballon d’or.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Lamine Yamal

Pratique pour les compilateurs YouTube, ses bonnes actions tiennent en 30 secondes. 30 belles secondes, mais quand même.

Note de la rédaction 30
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Par Mathieu Rollinger

