Une énième absence pour l’équipe de France

Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Désiré Doué, Aurélien Tchouaméni… et maintenant Marcus Thuram : Didier Deschamps va faire face à une nouvelle absence pour le rassemblement de l’équipe de France, la semaine prochaine. L’Inter Milan a écrit, ce mercredi, que l’ancien Guingampais avait été touché la veille au biceps fémoral de la jambe gauche.

Le condizioni di Marcus Thuram — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 1, 2025

Quatre semaines d’absence ?

« Son état sera réévalué la semaine prochaine », peut-on lire, et l’attaquant va donc rester au frigo d’ici là. La Gazzetta dello Sport parle d’une absence de quatre semaines.

Le sélectionneur donnera ses 23 noms jeudi.

