Marcus Thuram, les pieds sur l'Inter

Sochaux a beau se bagarrer pour retrouver sa place dans l’élite du foot français (4e de National), il peut se féliciter d’avoir lancé en professionnels deux des Français les plus performants sur le Vieux Continent : Ibrahima Konaté, à Liverpool, et Marcus Thuram à l’Inter. Encore décisif face à Côme lundi, « Tikus » joue le meilleur football de sa carrière en Lombardie. À 27 ans, il est plébiscité en Italie et son influence sur l’Inter ne fait que s’accroître. Un rendement qui se fait attendre en sélection et qui commence à interroger. Car au terme d’une année où la famille Thuram aura écrit l’histoire des Bleus, il attend toujours d’y écrire la sienne, au singulier.

La Botte à son pied

À Milan, où il a débuté la nouvelle saison comme un boulet de canon, il l’a surtout terminée comme la précédente, avec un but et des trophées. Décisif dans le titre des siens l’an dernier, décroché à San Siro, il a été élu dans le onze type de la saison 2023-2024 et a obtenu le prix du plus beau but de la saison. Deux catégories où il pourrait de nouveau candidater pour 2025, en témoigne son golazo inscrit contre la formation de Cesc Fàbregas. À Noël, l’Inter ne compte que trois points de retard sur le leader bergamasque, avec un match en moins, et si elle peut largement croire à un nouveau Scudetto, c’est en partie grâce à Thuram, devenu le meilleur buteur d’Italie sur l’année civile (18 pions).

Depuis un an et demi du côté de Giuseppe-Meazza, le natif de Parme a tout de même réussi l’exploit de faire oublier le « Lu-La », formé par Romelu Lukaku et Lautaro Martínez et a trouvé sa place dans le cœur des supporters. Aux côtés du capitaine argentin, Thuram se régale, facture déjà 12 buts et 3 passes décisives en Serie A, alors que s’il est, beaucoup, plus discret en Ligue des champions, l’Inter est tranquillement installée dans le top 8. Le championnat italien ressemble d’ailleurs tellement au terrain de jeu favori de Thuram que son frère en est venu faire l’expérience à la Juventus, avec réussite. De là à exporter son talent, les choses se compliquent.

Mauvaise pointure en Bleus

S’il fait partie de cette nouvelle génération en équipe de France, plus humaine et peut-être moins déconnectée sur certains aspects que les précédentes, il symbolise aussi ce qui l’empêche de tout renverser. Avec les Bleus, il a ainsi connu les échecs de la finale du Mondial 2022, la demi-finale perdue de l’Euro 2024 ou la campagne de Ligue des nations 2022-2023 ratée dans les grandes largeurs. Un bilan qui satisferait bon nombre de nations, mais qui a toujours eu un arrière goût désagréable une fois digéré par l’équipe de France. Volontaire et jamais avare d’efforts, Thuram ne fait pourtant pas l’unanimité en Bleus, enchaînant les prestations anodines ou frustrantes, loin du Tikus italien. Même ses bons matchs se terminent souvent sans trouver le chemin des filets.

Pourtant, le garçon de 27 ans bénéficie toutefois de la confiance de sélectionneur, qui l’appelle à chaque rassemblement. Mais avec 2 buts en 29 sélections, il va bientôt rentrer dans la caste peu enviable des joueurs fantasmés mais jamais régulier en sélection, aux côtés d’Ousmane Dembélé et de Kingsley Coman, pour ne citer qu’eux. Son année 2024 s’est soldée sur un total de 0 but et 0 passe décisive en 13 rencontres. Comme un symbole, c’est même depuis le banc qu’il a vécu l’élimination des Bleus contre l’Espagne. Porte-parole remarqué et remarquable de ces derniers mois, il doit désormais faire porter sa voix sur le terrain, où l’on attend de l’entendre crier sa joie depuis une ballade de novembre 2023 face à Gibraltar. Si la FFF pouvait demander à Nike de rajouter quelques petits liserés noir sur le maillot des Bleus, peut-être que Marcus se sentirait plus à son aise.

