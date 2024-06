Bleus : Marcus Thuram cherche sa place

Parti pour être titulaire sur l’attaque des Bleus, Marcus Thuram peine pourtant à s’affirmer et à montrer la personnalité qui est la sienne du côté de l’Inter. Tentons de déchiffrer son rôle, après une prestation neutre face au Luxembourg (3-0) et avant que l’ordre naturel des choses et Olivier Giroud ne lui subtilisent sa place.

Maxime Chanot, défenseur de Los Angeles FC, et Eldin Dzogovic, latéral du FC Magdebourg, peuvent se réjouir d’au moins une chose : s’ils ont sué à contenir Kylian Mbappé, ils peuvent s’enorgueillir d’avoir mené la vie dure à Marcus Thuram. Tout champion d’Italie soit-il, aussi décisif se montre-t-il avec l’Inter, aussi souriant se pavane-t-il, le fils de Lilian ne s’est pas montré bien tranchant à Metz pour le premier match de prépa de l’équipe de France face à un Luxembourg qui se délitait chaque minute qui passait. Ni attaquant de pointe (tâche confiée au Kyks), ni ailier collant à la ligne (comme Randal Kolo Muani à droite), ni en soutien (domaine de Griezmann), compressé par les montées de Theo Hernandez puis – un peu moins – par celles de Jonathan Clauss, le natif de Parme s’est retrouvé comme un jambon dans une recette de carbonara : inutile, voire inadapté.

Il ne s’est peut-être pas montré sous son meilleur jour, mais il est plein de bonne volonté. Didier Deschamps

S’il a terminé sa première saison en Lombardie avec un joli score de 15 buts et 14 passes décisives, dans le sillage de son binôme Lautaro Martinez, l’avant-centre de 26 ans n’a pas su tirer profit de sa belle forme ou de son nouveau statut pour s’imposer en sélection comme une évidence. Ce n’est pas faute de lui avoir donné sa chance, dans une période où Deschamps prépare l’après-Giroud, en préservant Lacazette pour les JO et cherchant surtout à mettre son leader Mbappé dans un fauteuil. « Il ne s’est peut-être pas montré sous son meilleur jour, mais il est plein de bonne volonté et peut apporter de l’équilibre à l’équipe, a souligné le chef. Il faudra ajuster les positionnements, mais il a une complémentarité et affinité technique avec Kylian, sur des postes interchangeables. L’essentiel est que toutes les zones soient occupées. »

Barcola et Giroud, deux générations, mais une même ambition

De là à faire de Marcus un bouche-trou ? L’ancien Guingampais a au moins le mérite de s’atteler aux tâches auxquelles rechigne son copain Mbappé. Le repli défensif pour se positionner sur la gauche de la ligne défensive intermédiaire, c’est pour lui. Faire l’effort pour jouer de temps en temps en pivot, pas de problème. Mettre la bonne ambiance dans un groupe où il est présenté comme un des plus proches du nouveau Nueve de Madrid, facile. Pourtant, cela ne suffira certainement pas à verrouiller son poste, lui qui a marqué ses deux buts en sélection contre l’Irlande et lors de la journée portes ouvertes contre Gibraltar.

Les manques se sont faits criants quand son remplaçant a réalisé en 10 minutes ce qu’il n’a pas osé faire en 80. En effet, pour sa première avec les A, Bradley Barcola semble avoir amené la même désinvolture qui lui a permis de se faire une place de titulaire au PSG. Si le jeune ailier devra cependant se contenter d’un rôle de finisseur pendant cet Euro, Marcus Thuram doit surtout monter en puissance pour s’assurer de ne pas être le poisson pilote d’Olivier Giroud. Un type qui vient ce soir d’établir un record de vieillesse en équipe de France du haut de ses 37 ans et 249 jours, mais qui a déjà montré au Qatar qu’il n’avait pas peur de partir en deuxième ligne pour se retrouver dès le premier virage en tête de la course.

