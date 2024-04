Marcus Thuram, buteur interactif

Encore buteur contre Milan lors du match du titre, Marcus Thuram a fait preuve d’une régularité impressionnante pour aider activement l’Inter à (re)devenir championne et a su monter en puissance afin de réaliser une saison complète. À l’image de son équipe, dans laquelle il s’est parfaitement fondu et dont il est désormais le nouveau chouchou.

Un large sourire, une joie sincère et une insouciance à faire pâlir ses (futurs) adversaires. Officiellement champion de Serie A pour sa première saison en Italie après la victoire de l’Inter contre Milan à l’occasion de la 33e journée de championnat, Marcus Thuram fête comme il se doit son trophée. Dansant torse nu et poteau de corner dans la main avec le logo de l’ennemi caché par son propre maillot, le Français sait que le devoir est accompli. « C’était un match de fou, pour vivre quelque chose de fou, s’est lâché, ému, l’attaquant face aux caméras. On voulait gagner ce match pour nos tifosi, et on y est parvenu. C’est mon premier titre de champion, j’en suis très fier ! » En effet, quoi de plus beau que d’être sacré à « domicile » à l’issue d’un succès contre le rival et voisin au bout d’une rencontre dans laquelle on a été décisif ?

Présent tout le temps, comme son club

Déjà buteur à l’aller, celui qui soufflera sa 27e bougie en août prochain a ainsi récidivé au retour en inscrivant la deuxième réalisation de son équipe : un break transformé grâce à un mélange de conservation de balle, de technique et de sérénité. Mais sa prestation ne se résume pas à ce tremblement de filet puisque l’acolyte préféré de Lautaro Martínez a représenté un danger permanent, obtenant notamment le corner à l’origine de l’ouverture du score de Francesco Acerbi.

<iframe loading="lazy" title="MILAN-INTER 1-2 | HIGHLIGHTS | Inter clinch 20th Scudetto with derby win! | Serie A 2023/24" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/44PNLZbb_EA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Une performance qui n’est franchement pas, ou plus une surprise au vu de la saison actuelle du protégé de Didier Deschamps. Comme l’Inter, Thuram a su très rapidement monter en puissance en début d’exercice avec son nouveau club. Et comme l’Inter (5 nuls, 27 victoires et surtout une seule défaite), Thuram a su conserver un rendement considérable accompagné d’une constance impressionnante (12 pions, 11 passes décisives et 31 apparitions dont 30 titularisations).

Vite, la suite

Dans ce mariage de raison entre le club et un joueur qui désirait absolument cette union (quitte à refuser le Paris Saint-Germain, malgré son amitié avec Kylian Mbappé), les deux parties ont su se montrer intelligentes pour que les objectifs de chacun soient atteints. Pour faire du groupe nerazzurri une machine de guerre, aussi. Faisant entièrement confiance à leur recrue et à son profil si rare, tout en lui offrant clairement une place de choix dans le onze à côté de Martinez dans un collectif où aucune star n’accapare toute la lumière, les dirigeants – sans oublier Simone Inzaghi, évidemment – ont pu faire grandir le fils de Lilian à vitesse grand V tout en exploitant à fond son potentiel. De son côté, l’ex du Borussia Mönchengladbach ou de Guingamp a su rendre la pareille et s’adapter immédiatement à son nouvel environnement. Comment ? En maniant l’italien comme langue principale, lui, le natif de Parme où son papa jouait à l’aube de la Coupe du monde 1998, en s’acclimatant parfaitement au vestiaire et en se mettant dans la poche le cadre Hakan Çalhanoğlu avec qui les relations sont au beau fixe.

De quoi faire de lui le nouveau chouchou des supporters. « Je pense que tout le monde était déjà conscient de ses qualités. Il est normal que changer de championnat, changer de pays soit difficile. On aurait pu penser qu’il aurait des difficultés à s’intégrer, il s’est au contraire très bien débrouillé, disait de lui son entraîneur dès le mois d’octobre 2023, en conférence de presse. Ses coéquipiers ont été très bons parce qu’ils lui ont permis de se sentir tout de suite chez lui, tout de suite à l’aise dans cette équipe et il nous donne de très bons résultats. » Le constat est donc clair : Thuram a profité à fond de l’Inter pour devenir meilleur, et la réciproque est vraie. Les prochains défis ? Profiter du Scudetto, garder la forme pour l’Euro et signer des prouesses aussi intenses avec l’équipe de France. Au premier rang ce lundi, Olivier Giroud est en tout cas prévenu : une mascotte est en train de naître, et elle sait y faire quand il est question de ballon.