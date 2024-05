Rudi Garcia serait dans les petits papiers d'un grand d'Europe

Dans les papiers de tous les plus grands d’Europe.

Le vent souffle fort en Bavière ces derniers jours, le Bayern Munich enchaînant les refus pour reprendre le poste d’entraîneur de Thomas Tuchel, en partance à la fin de la saison. Ralf Rangnick leur a encore donné une réponse négative dernièrement, alors qu’il semblait fortement pressenti pour s’asseoir sur le banc des Roten il y a quelques jours. Un nein qui s’ajouterait ainsi à ceux de Xabi Alonso, de Hansi Flick ou encore de Roberto De Zerbi, les deux derniers ne souhaitant pas se contenter d’un poste d’intérimaire.

Et à force de se creuser la tête pour remplacer Tuchel, le Bayern songerait à des profils un peu moins courtisés pour diriger l’équipe. Selon les informations de L’Équipe, les noms d’Ernesto Valverde et de Rudi Garcia auraient été cités en interne. Si le premier est sous contrat avec l’Athletic Club, le Français est quant à lui libre depuis son éviction du Napoli en novembre dernier. Quant à la possibilité de maintenir Tuchel, dont le contrat court en théorie jusqu’au 30 juin 2025, l’intéressé a encore exprimé ce vendredi en conférence de presse que « tout est possible ».

Même face à Guardiola, Klopp et Mourinho, il est certain que Garcia aurait toutes ses chances à l’entretien d’embauche.