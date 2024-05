Ralf Rangnick aurait fait part de sa décision au Bayern

De « très bonnes discussions » conclues par un « nein ».

Après Julian Nagelsmann et Xabi Alonso, c’est au tour de Ralf Rangnick de snober le Bayern Munich. À la recherche du successeur de Thomas Tuchel, qui ne devrait pas s’éterniser en Bavière au-delà de cette saison, le club allemand espérait convaincre Ralf Rangnick. Ayant essuyé de multiples refus, les dirigeants du Rekordmeister avaient engagé des discussions avec l’ancien coach de Manchester United.

Sauf que l’actuel sélectionneur de l’Autriche reste pour l’instant fidèle aux Rouge et Blanc, avec lesquels il doit prochainement disputer l’Euro 2024. « Je suis de tout mon cœur le sélectionneur de l’équipe autrichienne, a déclaré le principal intéressé à Sky Germany. Nous nous concentrons entièrement sur le championnat d’Europe. Nous ferons tout notre possible pour aller le plus loin possible. » Même son de cloche du côté de Peter Schöttel, directeur sportif de la sélection autrichienne : « Nous sommes extrêmement heureux de sa décision. Nous avons compris qu’il avait deux options très intéressantes et lui avons laissé le temps de tout évaluer sereinement. Nous sommes fiers qu’il ait choisi l’Autriche. »

Ralf Rangnick bleibt Teamchef des Nationalteams! Wir haben noch viel vor! 💪🏻🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/7sVzkh0aAB — ÖFB – oefb.at (@oefb1904) May 2, 2024

