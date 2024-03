Xabi Alonso a pris sa décision pour son avenir

Le football qu’on aime.

Il est arrivé sur le banc du Bayer Leverkusen en octobre 2022 et il devrait encore y rester pour quelque temps. Au cœur d’une saison exceptionnelle, et alors que son équipe est toujours invaincue et en lice dans trois compétitions (Bundesliga, Pokal et Ligue Europa), Xabi Alonso a mis fin au suspense. Courtisé par le Bayern Munich et Liverpool, l’ancien milieu de terrain a annoncé ce vendredi en conférence de presse qu’il souhaitait poursuivre l’aventure à Leverkusen la saison prochaine.

« J’ai informé le club la semaine dernière que je voulais rester la saison prochaine, j’ai senti un soutien total, a confié le technicien de 42 ans. Mon travail au Bayer n’est pas terminé. Je veux aider le club, aider les joueurs à se développer, le conseil d’administration est formidable… Tout est fantastique ici. Je suis encore un jeune entraîneur, mais je pense que c’est la meilleure décision pour mon avenir. J’ai pris mon temps et j’en suis sûr. »

Quels sont les défauts de cet homme ?