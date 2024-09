Leverkusen frustre le Bayern

Bayern Munich 1-1 Leverkusen

Buts : Pavlović (39e) pour le Bayern // Andrich (31e) pour Leverkusen

Pour l’opposition entre le leader et son dauphin, mais aussi les deux meilleures attaques du championnat, l’enjeu a pris le pas sur le spectacle. Solide, Leverkusen a neutralisé un Bayern Munich largement dominateur (69% de possession de balle, 19 tentatives à 3), mais trop peu dangereux pour espérer plus. Les Bavarois gardent la tête, talonnés par Leipzig, qui chope la deuxième place du classement au champion en titre.

Un Bayer de fer

Ce samedi, le Bayern – en tenue de gala avec son maillot spécial Oktoberfest – débarque avec la ferme intention de laver l’affront de février dernier (défaite 3-0). Les hommes de Vincent Kompany font la loi en début de rencontre, Michael Olise et Jamal Musiala enchaînant les douceurs, et le Français manque la lucarne d’un rien, sur un coup franc obtenu après un festival du numéro 42. Dominé, le champion en titre durcit le jeu, Xabi Alonso exaspère l’arbitre Felix Zwayer, et l’Espagnol peut exulter sur la première tentative des siens : Jonathan Tah s’efface sur le corner de Florian Wirtz, laissant Granit Xhaka remiser pour Robert Andrich qui déclenche une frappe limpide, en une touche, de l’extérieur de la surface. Neuer est trop court, et les visiteurs prennent l’avantage complètement contre le cours du jeu (0-1, 31e). Alors que la clim semble installée à l’Allianz Arena, Pavlović se rachète d’un superbe enchaînement amorti de la poitrine puis demi-volée du cou-de-pied, que Lukáš Hrádecký ne peut que détourner dans son petit filet (1-1, 39e).

🇩🇪 #Bundesliga ✨ Le but sublime de Pavlovic contre le Bayer Leverkusen, vu derrière la cage !#Action pic.twitter.com/I7Gyr0iLOm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 28, 2024

Au retour des vestiaires, Harry Kane, peu en vue ce samedi, régale Serge Gnabry, qui trouve l’intérieur du second poteau… puis la transversale, à bout portant (48e). Olise est frustré à son tour par une bonne sortie de Hrádecký (57e), et la domination bavaroise se poursuit. Le Bayer endort la partie avec succès, même si Joshua Kimmich (68e) puis Alphonso Davies (71e) peuvent tenter leur chance, sans succès. La sortie sur blessure de Harry Kane, touché à la cheville lors d’un duel avec Amine Adli, n’aide pas le leader à prendre le large. Solide, l’équipe de Martin Terrier – sorti avant l’heure de jeu – frustre le leader bavarois, et repart avec le point qu’il était venu chercher.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer – Guerreiro (Laimer, 78e), Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Pavlović – Olise (Sané, 78e), Musiala, Gnabry (Coman, 65e) – Kane (Müller, 86e). Entraîneur : Vincent Kompany.

Bayer Leverkusen (3-4-3) : Hrádecký – Tapsoba, Tah, Hincapie – Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo (Belocian, 90e+1) – Terrier (A. Adli, 58e), Boniface (Tella, 78e), Wirtz (Palacios, 90e+1). Entraîneur : Xabi Alonso.

Pronostic Bayern Munich Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga