Leipzig et Šeško s'amusent, St. Pauli décroche sa première victoire

Leipzig en difficulté ? Šeško va voir.

Multiplex à suspense en Allemagne, où plusieurs matchs se sont joués dans les dernières secondes ! Leizpig s’est largement imposé à domicile face à Augsburg (4-0) grâce à un doublé (et une passe décisive) de son attaquant slovène, Benjamin Šeško, un but de Loïs Openda (lui aussi passeur décisif), et un autre de Xavi Simons (lui aussi passeur décisif), muet depuis le début de saison. Le RasenBallsport est deuxième avant le choc entre le Bayern et Leverkusen (à 18h30). Parmi les équipes visant le haut de tableau, Stuttgart a sauvé les apparences face au Woflsburg d’un intenable Mohamed Amoura (2-2). Buteur et passeur, l’Algérien arrivé en provenance de l’Union saint-gilloise a cru offrir la victoire aux siens mais Deniz Undav a égalisé au bout du temps additionnel, alors que son équipe était à 10 depuis 30 minutes. C’est Enzo Millot, en deux temps sur penalty, qui avait égalisé une première fois pour le VfB.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇩🇪 #Bundesliga 🤩 Xavi Simons régale avec un très beau but contre Augsbourg ! 💥 Une demi-volée missile pour le 4-0 !https://t.co/Rl4j2y6l7D — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 28, 2024

Promu cette saison, St. Pauli a décroché son premier succès de la saison sur la pelouse de Fribourg (3-0). Le promu a notamment pu compter sur un doublé d’Elias Saad et peut remercier Vincenzo Grifo, auteur d’un raté sur penalty à 0-0. Du coup, St. Pauli sort de la zone rouge. Le Borussia Mönchengladbach a lui décroché son deuxième succès en 2024-2025, face l’Union Berlin (1-0) – grâce à un but de Tomas Cvancara au bout du bout – et reprend des couleurs au classement, quand les Berlinois s’éloignent du podium. La belle affaire du jour est à mettre au crédit de Heidenheim, vainqueur à Mayence (0-2) et qui grimpe à la cinquième place.

Monchengladbach 1-0 Union Berlin

But : Cvancara (90e+6)

Fribourg 0-3 St. Pauli

Buts : Saad (12e et 72e) et Afolayan (45e) pour St. Pauli

Mayence 0-2 Heidenheim

Buts : Pieringer (16e) et Schoppner (86e) pour Heidenheim

Expulsions : Hanche Olsen (29e) pour Mayence // Dorsch (80e) pour Heidenheim

Leipzig 4-0 Augsburg

Buts : Šeško (11e et 15e), Openda (46e) et Simons (57e) pour Leipzig

Wolfsburg 2-2 Stuttgart

Buts : Wind (20e) et Amoura (68e) pour lWolfsburg // Millot (32e) et Undav (90e+7) pour Stuttgart

Expulsion : Karazor (63e) pour Stuttgart

→ Retrouvez les résultats et le classement de Bundesliga

Monaco : cent ans de quiétude