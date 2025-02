Dortmund continue sa chute, Wolfsburg climatise Stuttgart

L’important ce n’est pas la chute, c’est l’atterrissage.

On aurait pu penser que le Borussia Dortmund made in Niko Kovač était lancé après la large victoire du BvB sur la pelouse du Sporting Portugal en Ligue des champions (0-3). Sauf que Dortmund n’est pas encore guéri et l’a rappelé lors du derby de la Ruhr contre Bochum (2-0), pourtant lanterne rouge avant la rencontre. Et parmi les malades, on retrouve notamment Niklas Süle qui s’est fait avoir sur l’ouverture du score de Georgios Masouras avant d’offrir le doublé à l’attaquant grec en manquant sa passe en retrait.

Avec cette défaite, Dortmund pointe à une vilaine 11e place. Loin, très loin, du top 4 dans lequel espère figurer Fribourg, qui a attendu les dernières secondes et un CSC de Philipp Treu pour s’imposer à St. Pauli (0-1). Les coéquipiers de Vincenzo Grifo, qui a manqué un penalty en début de rencontre, volent la 5e place au classement à Stuttgart qui s’est fait surprendre par Wolfsburg (1-2). Pourtant, les supporters de Stuttgart ont fait le boulot avec un magnifique tifo. Mais Mohamed Amoura a climatisé le stade en ne tremblant pas sur son penalty.

Dans le dernier match de l’après-midi, le Borussia Mönchengladbach a montré qu’il était de retour dans le game en s’imposant à Berlin (1-2) avec un nouveau pion de Tim Kleindienst qui pointe désormais à 14 unités.

Il n’a plus qu’un but de retard sur Omar Marmoush qui est parti au mercato d’hiver.

Bochum 2-0 Dortmund

Buts : Masouras (33e et 35e) pour Bochum

Union Berlin 1-2 Borussia Mönchengladbach

Buts : Ilic (63e SP) pour l’Union Berlin // Ullrich (10e) et Kleindienst (26e) pour Gladbach

St. Pauli 0-1 Fribourg

But : Treu CSC (89e) pour Fribourg

Stuttgart 1-2 Wolfsburg

Buts : Woltemade (72e) pour Stuttgart // Tomas (77e) et Amoura (87e SP) pour Wolfsburg