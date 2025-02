Moise Kean et Lois Openda diffusent les horribles messages racistes dont ils sont victimes

La banalité du mal.

Après la défaite de la Fiorentina contre l’Inter ce dimanche (2-1), Moise Kean s’est retrouvé sous une avalanche d’insultes racistes sur Instagram. Pareil pour Loïs Openda, l’attaquant de Leipzig, ce week-end après la rencontre face à Sankt-Pauli. Les deux joueurs ont donc décidé d’afficher ces messages injurieux sur leur compte Instagram.

« Encore en 2025… »

Sur celui de Kean, c’est un florilège : « nègre », « Ce soir, tu ne danses pas, sale singe », « il n’y a pas de noirs italiens », « Tu es mon esclave toi normalement et tu as osé niq*** mon ticket de paris, je vais te prendre à coups de fouet demain à 6 heures du matin et tu vas ramasser du coton pendant deux jours d’affilée. »

Trop, c’est trop. Kean a décidé de publier les noms et prénoms des auteurs de ces horreurs. Dans sa dernière story, il lâche un message aussi simple qu’efficace : « Encore en 2025… »

Le club florentin n’a pas traîné avant de réagir et d’annoncer des poursuites : « La Fiorentina et l’ensemble du club expriment leur solidarité envers Moise Kean, victime de violentes attaques racistes sur les réseaux sociaux après le match contre l’Inter à Milan. Les auteurs de ces actes ont été signalés aux autorités compétentes.»

La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti. — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 11, 2025

Du côté de Loïs Openda, les messages font froid dans le dos : « Espèce d’animal noir stupide. Je t’en supplie, meurs », « je vais te tuer », « tu dois mourir sale déchet, chaque seconde de ma vie je vais te souhaiter le malheur », « esclave noir handicapé, tu ne peux même pas marquer un but », « singe idiot laid ». Le joueur est entré en jeu dimanche à la 73e minute lors de la victoire de son équipe contre Sankt Pauli.

😔 Loïs Openda a partagé des insultes racistes et autres terribles messages reçus sur son compte Instagram après le match de dimanche face à Sankt Pauli. D’une violence inouïe… Force à toi @LoisOpenda ✊ pic.twitter.com/tOl2g4a9Po — Timothé Crépin (@T_Crepin) February 11, 2025

« Aucune personne ne me fera abandonner mes rêves ou bien mes objectifs dans la vie. Et encore moins ces racistes qui se cachent derrière un écran. Et puis je suis fier d’être NOIR », a ensuite écrit l’international belge dans une autre story.

Bravo les gars.

L’Inter rééquilibre ses comptes avec la Fio