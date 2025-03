Le Bayern remet Leverkusen à sa place

Bayern Munich 3-0 Leverkusen

Buts : Kane (7e et 54e SP) et Musiala (54e) pour les Bavarois

Carton rouge : Mukiele (62e) pour le Bayer

Le Bayern Munich a rappelé à Leverkusen qui est le vrai Rekordmeister.

Ce mercredi, les Bavarois ont signé une large victoire à domicile en huitièmes de finale allers de Ligue des champions (3-0). L’équipe de Vincent Kompany prend là une sérieuse option pour les quarts de finale, face à une équipe qui l’avait pourtant mise en difficulté cette saison lors de leurs affrontements domestiques (deux matchs nuls en Bundesliga, et une victoire du Bayer en Coupe d’Allemagne).

Les Bavarois commencent le match tambour battant, et il faut une intervention du genou de Mario Hermoso sur la ligne pour empêcher Leon Goretzka d’ouvrir le score d’un coup de casque. Deux minutes plus tard, le défenseur espagnol ne peut cette fois rien face à Harry Kane : trouvé au second poteau par un centre de Michael Olise, le buteur anglais croise sa tête et ouvre le score (1-0, 7e). Le Bayern est décidément plus fort, et il faut la barre transversale de Matěj Kovář pour empêcher Jamal Musiala de faire le break à la suite d’un corner. En face, Leverkusen est à la peine, avec un Florian Wirtz discret et une absence de numéro 9 qui se fait cruellement sentir.

Un coup de Kovář dans le dos

Après la pause, Kovář se saborde en manquant sa sortie à la suite d’un centre de Joshua Kimmich ; Musiala en profite et trouve cette fois les filets (0-2, 54e). La soirée de l’équipe de Xabi Alonso se transforme en cauchemar, Nordi Mukiele écopant d’un second carton jaune pour avoir essuyé ses crampons sur Kingsley Coman (62e). Harry Kane se charge de définitivement plier la rencontre sur un penalty (3-0, 75e) qu’il a lui-même provoqué après un ceinturage d’Edmond Tapsoba sur corner. La fin de match voit les Bavarois manquer plusieurs occasions de faire 4-0, avec un tir de Leroy Sané qui manque de peu le cadre et un autre tir sur la transversale de João Palhinha, mais les hommes de Vincent Kompany s’en tirent tout de même avec un succès extrêmement confortable avant le match retour.

Seule ombre au tableau pour les Munichois : la sortie sur blessure de Manuel Neuer, touché au genou juste après le second but bavarois.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer (Urbig, 58e) – Davies, Upamecano, Kim (Dier, 89e), Laimer (Stanišić, 68e) – Goretzka (Pahlinha, 89e), Kimmich – Coman (Sané, 68e), Musiala, Olise, Musiala – Kane. Entraîneur : Vincent Kompany.

Bayer Leverkusen (4-4-2) : Kovář – Hincapié, Hermoso, Tah, Mukiele – Frimpong (Arthur, 81e), Xhaka (Garcia, 81e), Palacios, Grimaldo (Buendia, 87e) – Adli (Tapsoba, 68e), Wirtz (Schick, 81e). Entraîneur : Xabi Alonso.

